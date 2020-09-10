Известная фитнес-модель Янет Гарсия показала себя в необычном виде

На фото Янет позирует в топе и трусиках. Красотка стояла в спальне возле кровати, закинув на нее одну ногу. Волосы Гарсия оставила распущенными, а сама показывала пятую точку перед камерой. Фото вышло довольно горячим и соблазнительном. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 600 тысяч лайков и написали комментарии:

"Безумно красивая", "Gorgeous", "Когда только фанаты все видят", "Какая красивая кровать", "Они потеряли удачу твоего парня-парня, хахаха", "Какие крокеты вы едите?", "Какие у тебя богатые ягодицы ...", "Держись, сентябрь, держись", "Потому что мы, аргентинцы, самые горячие на планете", "Какие хорошие простыни на кровати смотрятся качественно", "Привет, красавица Янет !!! ... привет", "Ты оставил лампу на детке", "Какие красивые волосы!".

Сообщалось, что известная фитнес-модель Янет Гарсия похвасталась отдыхом и рассказала о мотивации.

на фото Янет была в леопардовом боди и накидке. Образ красотка дополнила стильными очками, а сама сидела на колоде, развернувшись спиной к объективу камеры. Волосы у Гарсии были собраны в хвост, а на фоне можно увидеть горы и лес.

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