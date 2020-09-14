Відома фітнес-модель Янет Гарсія показала себе на радість фанатів

Янет цього разу позувала в лосинах і топі, а образ доповнила навушниками. Зірка стояла в спальні і знімала себе на телефон на тлі ліжка. Красуня ефектними рухами потрясла п'ятою точкою, показуючи, як потрібно релаксувати. Ролик вийшов гарячим і спокусливим, незважаючи на досить скромний наряд. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик сотні тисяч разів і написали коментарі:

"Цукерка", "Прекрасна", "красиві дитячі поздоровлення з Гондурасу", "лялечка" ," ти дуже багато танцюєш", "відмінний хід, шикарна", "зупиніть цю матусю з сідницями"," прекрасна маленька принцеса"," Вау яка краса"," Привіт прекрасна леді, красиві очі"," Здрастуйте, яка краса жінка, яка краса, яке тіло", " назвіть цю пісню, будь ласка?".

Повідомлялося, що тзвестная фітнес-модель Янет Гарсія показала себе в незвичайному вигляді.

На фото Янет позує в топі і трусиках. Красуня стояла в спальні біля ліжка, закинувши на неї одну ногу. Волосся Гарсія залишила розпущеним, а сама показувала п'яту точку перед камерою. Фото вийшло досить гарячим і спокусливим.

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