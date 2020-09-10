Известная фитнес-модель Янет Гарсия похвасталась отдыхом и рассказала о мотивации

на фото Янет была в леопардовом боди и накидке. Образ красотка дополнила стильными очками, а сама сидела на колоде, развернувшись спиной к объективу камеры. Волосы у Гарсии были собраны в хвост, а на фоне можно увидеть горы и лес. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Маленькие действия делают большую разницу", - написала Янет.

Фанаты поставили более 300 тысяч лайков и написали комментарии:

"Hermosa", "Не кусается ??", "Всегда снизу, снаружи", "Но какой красивый персик", "Нужно ли показывать свою пятую точку", "Такая красивая", "Целую твои пузыри, Янет", "Злой взгляд, где это?", "Эффектная красота", "Монетка", "Ммм, какая вкусная попа", "Какие у тебя красивые пузыри, Янет", "Какая красивая твоя фото, девушка. Удачной недели", "Потому что без исключения это не так красиво", "О, Боже мой".

Сообщалось, что известная модель Ана Чери показала себя и рассказала о новом дне.

На фото Ана позировала в коротком розовом платье с принтом бабочек. Звезда развернулась в профиль к камере и одну ногу выставила вперед, демонстрируя упругую пятую точку. Волосы у Чери были распущены, а сама красотка смотрела прямо в объектив камеры.

Напомним, Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рэй выпустила на свободу "крошек" в леопардовом белье

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай покрутила "сахарными пончиками" в экстра-узких шортах



