Американская фитнес-модель Лекси Кай устроила жаркую тренировку на улице

Чтобы разнообразить свои посты в Инстаграм, девушка постоянно меняет имидж и снимается в новых фотосессиях на природе и примеряет самые новые трендовые спортивные костюмы в рамках продвижения известных брендов.

Благодаря любви к спорту, Лекси удалось прославиться довольно быстро. Низкорослая блондинка с пышными формами не только призывает фанатов полюбить себя, но еще и знает, как научить поклонниц преобразиться после тренировок.

В этот раз пышногрудая спортсменка активно поразминалась на улице и блеснула ягодицами в неприлично коротеньких шортах.

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Мы также писали, что молодая спортсменка много времени уделяет себе и занятиям спортом, чтобы привести тело в порядок. При этом знаменитость не боится показаться неидеальной - девушка пропагандирует любовь к себе в любом виде и принятие недостатков.

Лекси уверена, что самое главное - быть здоровым, поэтому надо работать над собой, а результат этого отображается на ее теле. Демонстрируя каждый раз подтянутые ягодицы и грудь, Кай восхищает фанатов своим цветущим видом.

Несмотря на невысокий рост, молодая блондинка выглядит очень изящно и стройной. Фитнес-модель на одних из ярких фото предстала лишь в салатовом бикини ярко-кислотного оттенка.

Фанаты не остались в стороне:

«Красивые формы малышки в красивом бикини в стиле абсолютно шикарно 💚👙😘🍑🍑🙌🏽🙌🏽 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️», «Выглядит так жарко и сексуально babe😘😘😘😘», «Богиня! Совершенно на сто процента!», «Вау круто», Какая замечательная картинка, зеленый на тебе смотрится потрясающе!».

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