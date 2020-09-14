Известная фитнес-модель Янет Гарсия показала себя на радость фанатов

Янет в этот раз позировала в лосинах и топе, а образ дополнила наушниками. Звезда стояла в спальне и снимала себя на телефон на фоне кровати. Красотка эффектными движениями потрясла пятой точкой, показывая, как нужно релаксировать. Ролик получился горячим и соблазнительным, несмотря на довольно скромный наряд. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик сотни тысяч раз и написали комментарии:

"Конфетка", "Прекрасная", "Красивые детские поздравления из Гондураса", "Куколка", "Ты очень богато танцуешь", "Отличный ход, шикарная", "Остановите эту мамочку с ягодицами", "Прекрасная маленькая принцесса", "Вау какая красота", "Привет прекрасная леди, красивые глаза", "Здравствуйте, какая красота женщина, какая красота, какое тело", "Назовите эту песню, пожалуйста?".

Сообщалось, что тзвестная фитнес-модель Янет Гарсия показала себя в необычном виде.

На фото Янет позирует в топе и трусиках. Красотка стояла в спальне возле кровати, закинув на нее одну ногу. Волосы Гарсия оставила распущенными, а сама показывала пятую точку перед камерой. Фото вышло довольно горячим и соблазнительном.

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