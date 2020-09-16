Український напівсередньоваговик Іван Редкач підтримав Теофімо Лопеса перед боєм Василем Ломаченком

Як передає Politeka, американський боксер опублікував у своєму Instagram нове відео підготовки до поєдинку з Ломаченком.

Редкач прокоментував ролик, написавши:"продовжуй важко тренуватися, щоб здобути легку перемогу".

Нагадаємо, між відомими українськими боксерами Василем Ломаченком та Іваном Редкачем стався конфлікт.

Як заявив Редкач на сторінці в Instagram, сталося це в церкві Лос-Анджелеса.

Так, за його словами, він привітався з колегою, на що Василь Ломаченко штовхнув його.

"Прийшовши сьогодні з родиною до церкви, я зустрів там Василя з його командою. Я з Василем привітався, на що православна і віруюча людина яким себе позиціонує Василь, зі словами "ти че, бл@, попутався", відштовхнув мене двома руками і ще попросив залишитися тут і зараз і чекати його на розборки, мовляв йому є мені що пред'явити", - заявив Редкач.

Він уточнив, це сталося прямо в храмі, в присутності інших віруючих і його сім'ї.







Нагадаємо, колишній чемпіон світу Заб Джуда заявив що знає ім'я боксера, з яким зустрінеться переможець бою Ломаченко-Лопес

Про це Джуда в інтерв'ю ютуб-каналу FightHype.com.

"Переможець бою Ломаченко-Лопес поб'ється з Хейні. Це не моє бажання, просто цей поєдинок відбудеться. Я тут ні при чому", - розповів Заб.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".