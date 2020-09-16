Український напівсередньоваговик Іван Редкач підтримав Теофімо Лопеса перед боєм Василем Ломаченком

Як передає Politeka, американський боксер опублікував у своєму Instagram нове відео підготовки до поєдинку з Ломаченком.

Редкач прокоментував ролик, написавши:"продовжуй важко тренуватися, щоб здобути легку перемогу".

Нагадаємо,  між відомими українськими боксерами Василем Ломаченком та Іваном Редкачем стався конфлікт.

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𝘚𝘜𝘍𝘍𝘌𝘙 𝘕𝘖𝘞 𝘈𝘕𝘋 𝙇𝙄𝙑𝙀 𝙏𝙃𝙀 𝙍𝙀𝙎𝙏 𝙊𝙁 𝙔𝙊𝙐𝙍 𝙇𝙄𝙁𝙀 𝘼𝙎 𝘼 𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉. - @muhammadali #TheTakeover

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Як заявив Редкач на сторінці в Instagram, сталося це в церкві Лос-Анджелеса. 

Так, за його словами, він привітався з колегою, на що Василь Ломаченко штовхнув його. 

"Прийшовши сьогодні з родиною до церкви, я зустрів там Василя з його командою. Я з Василем привітався, на що православна і віруюча людина яким себе позиціонує Василь, зі словами "ти че, бл@, попутався", відштовхнув мене двома руками і ще попросив залишитися тут і зараз і чекати його на розборки, мовляв йому є мені що пред'явити", - заявив Редкач. 

Він уточнив, це сталося прямо в храмі, в присутності інших віруючих і його сім'ї.

ломаченко


Нагадаємо, колишній чемпіон світу Заб Джуда заявив що знає ім'я боксера, з яким зустрінеться переможець бою Ломаченко-Лопес

Про це Джуда в інтерв'ю ютуб-каналу FightHype.com.

"Переможець бою Ломаченко-Лопес поб'ється з Хейні. Це не моє бажання, просто цей поєдинок відбудеться. Я тут ні при чому", - розповів Заб.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".