Украинский полусредневес Иван Редкач поддержал Теофимо Лопеса перед боем Василием Ломаченко

Как передает Politeka, американский боксер опубликовал в своем Instagram новое видео подготовки к поединку с Ломаченко.

Редкач прокомментировал ролик, написав: "Продолжай тяжело тренироваться, чтобы одержать легкую победу".

Напомним, между известными украинскими боксерами Василием Ломаченко и Иваном Редкачом произошел конфликт.

Как заявил Редкач на странице в Instagram, произошло это в церкви Лос-Анджелеса.

Так, по его словам, он поздоровался с коллегой, на что Василий Ломаченко толкнул его.

"Придя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек каким себя позиционирует Василий, со словами "ты чё, бл@, попутался", оттолкнул меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть мне что предъявить", - заявил Редкач.

Он уточнил, это случилось прямо в храме, в присутствии других верующих и его семьи.

Бывший чемпион мира Заб Джуда заявил что знает имя боксера, с которым встретится победитель боя Ломаченко - Лопес.

"Победитель боя Ломаченко – Лопес подерется с Хэйни. Это не мое желание, просто этот поединок состоится. Я здесь ни при чем", - рассказал Заб.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".