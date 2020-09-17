Американська фітнес-модель Ана Чері спокусила видами в крихітних трусиках

Модель активно веде сторінку в Instagram, де показує свої розкішні форми і розповідає, як таких домогтися, повідомляє Politeka.net.

Цього разу Ана виклала в сторіз досить сміливе фото в трусиках і підв'язаній футболочці.

Модель наблизила камеру ближче, щоб краще показати найспекотніші місця. Модель злегка розставила накачані ніжки і трохи нахилилася. Все-таки Ана така пустунка!

Крихітні трусики майже тілесного кольору трималися на найтонших бретельках вище стегон.

Зірка зав'язала на грудях білу футболочку, при цьому вона блиснула великими грудьми без білизни. Пружний прес також вартий уваги - рельєф просто підкорює красою.

Ана випустила в обличчя пару пасом і подивилася в камеру. Її макіяж лише підкреслив красу.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Ймовірно, красуні написали багато приємних повідомлень в особистому листуванні.

Нагадаємо, Ана Чері з'явилася в спортивному костюмі, продемонструвавши вправи для сідниць і ніг.

Модель лежала на килимку для занять. Зірка підіймала груди і ноги, тим самим качаючи м'язи і показуючи, які вправи потрібно виконувати для фігури, як у неї.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в тісному спортивному вбранні, оголивши тісний топ до непристойності. При цьому образ красуня доповнила ефектною зачіскою і макіяжем, що привело в захват її шанувальників.

"Гаряча штучка", "розкішні форми", "вау, як це красиво", "чорт, та ти красуня", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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