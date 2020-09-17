Американська фітнес-модель Ана Чері спокусила видами в крихітних трусиках 

Модель активно веде сторінку в Instagram, де показує свої розкішні форми і розповідає, як таких домогтися, повідомляє Politeka.net

Цього разу Ана виклала в сторіз досить сміливе фото в трусиках і підв'язаній футболочці. 

Модель наблизила камеру ближче, щоб краще показати найспекотніші місця. Модель злегка розставила накачані ніжки і трохи нахилилася. Все-таки Ана така пустунка!

Крихітні трусики майже тілесного кольору трималися на найтонших бретельках вище стегон. 

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Зірка зав'язала на грудях білу футболочку, при цьому вона блиснула великими грудьми без білизни. Пружний прес також вартий уваги - рельєф просто підкорює красою. 

Ана випустила в обличчя пару пасом і подивилася в камеру. Її макіяж лише підкреслив красу. 

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Ймовірно, красуні написали багато приємних повідомлень в особистому листуванні. 

Нагадаємо, Ана Чері з'явилася в спортивному костюмі, продемонструвавши вправи для сідниць і ніг.

Модель лежала на килимку для занять. Зірка підіймала груди і ноги, тим самим качаючи м'язи і показуючи, які вправи потрібно виконувати для фігури, як у неї. 

Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в тісному спортивному вбранні, оголивши тісний топ до непристойності. При цьому образ красуня доповнила ефектною зачіскою і макіяжем, що привело в захват її шанувальників.

"Гаряча штучка",  "розкішні форми", "вау, як це красиво", "чорт, та ти красуня", - написали користувачі мережі. 

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні

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