Американська фітнес-модель Ана Чері спокусила видами в крихітних трусиках
Модель активно веде сторінку в Instagram, де показує свої розкішні форми і розповідає, як таких домогтися, повідомляє Politeka.net.
Цього разу Ана виклала в сторіз досить сміливе фото в трусиках і підв'язаній футболочці.
Модель наблизила камеру ближче, щоб краще показати найспекотніші місця. Модель злегка розставила накачані ніжки і трохи нахилилася. Все-таки Ана така пустунка!
Крихітні трусики майже тілесного кольору трималися на найтонших бретельках вище стегон.
У Єлизавети II жорстко провчили принца Гаррі на день народження, конфлікт не вщухає: "Цього не заслуговує..."
Зарплата в 20 тисяч гривень, досвід роботи не обов'язковий: чому саме готові навчити українців за день
Діти Пугачової і Галкіна щасливо притиснулися до дочки Орбакайте: "Ох вже ці дядьки-тітки!"
Олександр Пономарьов благає українців про допомогу: "Єдине, що залишилося..."
Зірка зав'язала на грудях білу футболочку, при цьому вона блиснула великими грудьми без білизни. Пружний прес також вартий уваги - рельєф просто підкорює красою.
Ана випустила в обличчя пару пасом і подивилася в камеру. Її макіяж лише підкреслив красу.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Ймовірно, красуні написали багато приємних повідомлень в особистому листуванні.
Нагадаємо, Ана Чері з'явилася в спортивному костюмі, продемонструвавши вправи для сідниць і ніг.
Модель лежала на килимку для занять. Зірка підіймала груди і ноги, тим самим качаючи м'язи і показуючи, які вправи потрібно виконувати для фігури, як у неї.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в тісному спортивному вбранні, оголивши тісний топ до непристойності. При цьому образ красуня доповнила ефектною зачіскою і макіяжем, що привело в захват її шанувальників.
"Гаряча штучка", "розкішні форми", "вау, як це красиво", "чорт, та ти красуня", - написали користувачі мережі.
Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру
А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні