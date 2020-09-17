Легендарний боксер Флойд Мейвезер відновив кар'єру заради бою з популярним блогером

Як повідомляє DramaAlert, бой між ним і Логаном Полом повинен пройти до кінця поточного року.

25-річний Логан Пол займався аматорським боксом, а також брав участь у виставковому поєдинку.

43-річний Мейвезер в 2017-му побився з Конором Макгрегором і переміг його технічним нокаутом в 10-му раунді.





Mayweather vs Logan Paul this year!



No joke... that’s boxing insider just told me... pic.twitter.com/uh2UW9Wkdo — KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) September 16, 2020

Нагадаємо, американський боксер Теофимо Лопес , який скоро буде битися з Василем Ломаченком , назвав найсильніших боксерів за окремими критеріями.

Справжній боксер за версією Лопеса повинен володіти характеристиками таких боксерів:

міць - Майка Тайсона

швидкість - Менні Пак'яо

робота ніг - Мохаммеда Алі

контроль рингу - Роберто Дюрана

джеб - Андре Ворда

щелепа - Геннадія Головкіна

характер - Артуро Гатті

захист - Флойда Мейвезера.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу Заб Джуда заявив що знає ім'я боксера, з яким зустрінеться переможець бою Ломаченко-Лопес.

Про це Джуда в інтерв'ю ютуб-каналу FightHype.com.

"Переможець бою Ломаченко-Лопес поб'ється з Хейні. Це не моє бажання, просто цей поєдинок відбудеться. Я тут ні при чому", - розповів Заб.

Також менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас поділився думкою про здібності українця.



"Давайте я вам дещо скажу: ніхто не бачив, щоб Василь викладався на рингу більш, ніж на 65%. У нього ніколи не було опонентів, які б змусили його це зробити.

Ніхто не може змусити його викластися на 100%. Виходить, ми ніколи не бачили справжнього Ломаченка», - сказав Клімас.

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".