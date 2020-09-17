Легендарний боксер Флойд Мейвезер відновив кар'єру заради бою з популярним блогером
Як повідомляє DramaAlert, бой між ним і Логаном Полом повинен пройти до кінця поточного року.
25-річний Логан Пол займався аматорським боксом, а також брав участь у виставковому поєдинку.
43-річний Мейвезер в 2017-му побився з Конором Макгрегором і переміг його технічним нокаутом в 10-му раунді.
Хореограф розкрила несправедливість на "Танцях з зірками", вагітна Гвоздьова не витримала: "Люди повинні знати"
Спливли таємниці хворої на рак Насті Заворотнюк: "Виявила, що її чоловік спить з..."
Кухар, яка оскандалилася з Фреймут на "Танцях з зірками", приголомшила зізнанням: "Плакала разом з..."
"Штраф до 100 тисяч гривень": українцям підготували новий сюрприз, кому доведеться дістати гаманці
Нагадаємо, американський боксер Теофимо Лопес , який скоро буде битися з Василем Ломаченком , назвав найсильніших боксерів за окремими критеріями.
Справжній боксер за версією Лопеса повинен володіти характеристиками таких боксерів:
міць - Майка Тайсона
швидкість - Менні Пак'яо
робота ніг - Мохаммеда Алі
контроль рингу - Роберто Дюрана
джеб - Андре Ворда
щелепа - Геннадія Головкіна
характер - Артуро Гатті
захист - Флойда Мейвезера.
Нагадаємо, колишній чемпіон світу Заб Джуда заявив що знає ім'я боксера, з яким зустрінеться переможець бою Ломаченко-Лопес.
Про це Джуда в інтерв'ю ютуб-каналу FightHype.com.
"Переможець бою Ломаченко-Лопес поб'ється з Хейні. Це не моє бажання, просто цей поєдинок відбудеться. Я тут ні при чому", - розповів Заб.
Також менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас поділився думкою про здібності українця.
"Давайте я вам дещо скажу: ніхто не бачив, щоб Василь викладався на рингу більш, ніж на 65%. У нього ніколи не було опонентів, які б змусили його це зробити.
Ніхто не може змусити його викластися на 100%. Виходить, ми ніколи не бачили справжнього Ломаченка», - сказав Клімас.
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".