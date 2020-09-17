Легендарный боксер Флойд Мейвезер возобновил карьеру ради боя с популярным блогером
Как сообщает DramaAlert, бой между ним и Логаном Полом должен пройти до конца текущего года.
25-летний Логан Пол занимался любительским боксом, а также участвовал в выставочном поединке.
43-летний Мейвезер в 2017-м подрался с Конором Макгрегором и победил его техническим нокаутом в 10-м раунде.
Напомним, американский боксер Теофимо Лопес, который скоро сразится с Василием Ломаченко, назвал сильнейших боксеров по отдельным критериям.
мощь - Майка Тайсона
скорость - Мэнни Пакьяо
работа ног - Мохаммеда Али
контроль ринга - Роберто Дюрана
джеб - Андре Уорда
челюсть - Геннадия Головкина
характер - Артуро Гатти
защита - Флойда Мейвезера.
Напомним, бывший чемпион мира Заб Джуда заявил что знает имя боксера, с которым встретится победитель боя Ломаченко - Лопес.
Также менеджер обладателя титулов WBC Franchise, WBA Super, WBO в легком весе Василия Ломаченко Эгис Климас поделился мнением о способностях украинца.
«Давайте я вам кое-что скажу: никто не видел, чтобы Василий выкладывался на ринге более, чем на 65%. У него никогда не было оппонентов, которые бы вынудили его это сделать.
Никто не может заставить его выложиться на 100%. Выходит, мы никогда не видели настоящего Ломаченко», – сказал Климас.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".