Легендарный боксер Флойд Мейвезер возобновил карьеру ради боя с популярным блогером

Как сообщает DramaAlert, бой между ним и Логаном Полом должен пройти до конца текущего года.

25-летний Логан Пол занимался любительским боксом, а также участвовал в выставочном поединке.

43-летний Мейвезер в 2017-м подрался с Конором Макгрегором и победил его техническим нокаутом в 10-м раунде.

Напомним, американский боксер Теофимо Лопес, который скоро сразится с Василием Ломаченко, назвал сильнейших боксеров по отдельным критериям.

Настоящий боксер по версии Лопеса должен обладать характеристиками следующих боксеров:

мощь - Майка Тайсона

скорость - Мэнни Пакьяо

работа ног - Мохаммеда Али

контроль ринга - Роберто Дюрана

джеб - Андре Уорда

челюсть - Геннадия Головкина

характер - Артуро Гатти

защита - Флойда Мейвезера.

Напомним, бывший чемпион мира Заб Джуда заявил что знает имя боксера, с которым встретится победитель боя Ломаченко - Лопес.

"Победитель боя Ломаченко – Лопес подерется с Хэйни. Это не мое желание, просто этот поединок состоится. Я здесь ни при чем", - рассказал Заб.







Также менеджер обладателя титулов WBC Franchise, WBA Super, WBO в легком весе Василия Ломаченко Эгис Климас поделился мнением о способностях украинца.

«Давайте я вам кое-что скажу: никто не видел, чтобы Василий выкладывался на ринге более, чем на 65%. У него никогда не было оппонентов, которые бы вынудили его это сделать. Никто не может заставить его выложиться на 100%. Выходит, мы никогда не видели настоящего Ломаченко», – сказал Климас.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".