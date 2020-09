Американська фітнес-модель Ана Чері повеселилася біля басейну в новому помаранчевому бікіні з оригінальним дизайном

Дівчина стала популярна після своїх тренувань перед камерою. Публікуючи в соціальній мережі Instagram спекотні кадри з насичених занять в спортзалі, фітнес-модель і уявити не могла, яка слава її чекає в майбутньому.

Модель завжди підкреслювала, відповідаючи на питання, що худнути вона не збирається, тому просто бажає підтягнути своє тіло і довести до ідеалу здоровим способом життя. Дівчина всіляко підтримувала тих, хто займається, тому створила також власний бренд спортивного одягу і бікіні.

На яскравому фото можна помітити, як Ана ніжиться під жаркими сонячними променями біля басейну і рекламує купальник фірми, з якою співпрацює. Пікантні трусики зі спеціальними зав'язками на талії вигідно показали, як змінилася фігура Чері.

"Так мило", " Богиня🔥», «чудово, це дуже розкішно», «Люблю тебе», «чудово😚", " @fashionnova як називається цей купальник?", "Дивно 🔥 🔥 🔥 🔥 ""все ще гаряче, як завжди",» абсолютно приголомшлива дівчинка",» так прекрасно ""так гаряче",» 🧡 бікіні твоє killn IT👍 🏾", "я думав, що Лорен Блейкі була кращою, поки не бачила тебе Ана Чері ніколи не бачила когось настільки чудового, Вау, я стежу за тобою назавжди", " Ох «я б міг використовувати апельсинки, вони такі солодкі, як виглядає ??? 😛 ",»Алмазна дівчинка".

Раніше ми писали, що Ана вміє залучити аудиторію до своїх постів в соціальній мережі Instagram. Дівчина постійно показує себе в нових образах, рекламує колекцію свого спортивного одягу і показує, як займається в ній на природі.

Так як Ана вважає за краще ледачий відпочинок і постійно відвідує пляж, на її сторінці в соціальній мережі все більше яскравих фото в бікіні.

На одному з таких знімків Чері показала форми в новому купальнику чорно-білого кольору з акуратним принтом і кумедними завязочками з рожевими кінчиками на стегнах. Фітнес-модель показала себе з кращого боку, деякі користувачі навіть відзначили, що вона схудла.

"Body by Be More, Bikini від @fashionnova 🙌 🏼 💓 тобі подобається форма? Ви куди-небудь ходили весело відпочивати?» ,- написала модель під кадром.

