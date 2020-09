Американская фитнес-модель Ана Чери повеселилась у бассейна в новом оранжевом бикини с оригинальным дизайном

Девушка стала популярна после своих тренировок перед камерой. Публикуя в социальной сети Инстаграм жаркие кадры с насыщенных занятий в спортзале, фитнес-модель и представить не могла, какая слава ее ждет в будущем.

Модель всегда подчеркивала, отвечая на вопросы, что худеть она не собирается, поэтому просто желает подтянуть свое тело и довести до идеала здоровым образом жизни. Девушка всячески поддерживала тех, кто занимается, поэтому создала также собственный бренд спортивной одежды и бикини.

На ярком фото можно заметить, как Ана нежится под жаркими солнечными лучами у бассейна и рекламирует купальник фирмы, с которой сотрудничает. Пикантные трусики со специальными завязками на талиии выгодно показали, как преобразилась фигура Чери.

«Так мило», «Богиня🔥», «Превосходно, это очень роскошно», «Люблю тебя», «Превосходно 😚», «@fashionnova как называется этот купальник?», «Удивительно 🔥🔥🔥🔥» «Все еще горячо, как всегда», «Абсолютно потрясающая малышка», «Так прекрасно» «Так горячо», «🧡Бикини твое KILLN it 👍🏾», «Я думал, что Лорен Блейки была лучшей, пока не видела тебя Ана Чери никогда не видела кого-то настолько великолепного, вау, я слежу за тобой навсегда», «Ох, я бы мог использовать апельсинки, они такие сладкие, как выглядит ??? 😛», «Алмазная девочка».

Ранее мы писали, что Ана умеет привлечь аудиторию к своим постам в социальной сети Инстаграм. Девушка постоянно показывает себя в новых образах, рекламирует коллекцию своей спортивной одежды и показывает, как занимается в ней на природе.

Так как Ана предпочитает ленивый отдых и постоянно посещает пляж, на ее странице в социальной сети все больше ярких фото в бикини.

На одном из таких снимков Чери показала формы в новом купальнике черно-белого цвета с аккуратным принтом и забавными завязочками с розовыми кончиками на бедрах. Фитнес-модель показала себя с лучшей стороны, некоторые пользователи даже отметили, что она похудела.

«Body by Be More, Bikini от @fashionnova 🙌🏼💓 Тебе нравится форма? Вы куда-нибудь ходили весело отдыхать?», - написала модель под кадром.

