Американська фітнес-модель Ана Чері може похвалитися досконалими формами в будь-якому одязі
Зірка активно займається спортом, публікуючи корисні пости і результати своїх тренувань в Instagram, повідомляє Politeka.net. Також Ана займається випуском власної лінії спортивного одягу.
Так, красуня опублікувала своє фото, позуючи в одному зі своїх костюмів.
Модель стояла до камери впівоберта, щоб показати апетитні види ззаду. Знаменитість одягла тісні велосипедки з леопардовим принтом. Вона трохи вигнулася і виставила назад пружні сідниці.
Накачані ніжки також варті особливої уваги - не дарма красуня проводить час в спортзалі.
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Чері тримала рівну спинку, підкресливши красиві груди білим, облягаючим топіком.
Своє кучеряве волосся красуня підняла і посміхнулася.
За 14 годин пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі оцінили гарне вбрання моделі, а також її шикарні форми, які виглядали в ньому ідеально.
"Дівчина, яка розбурхує", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Ана Чері зараз відпочиває на Мальдівах, звідки ділитися найяскравішими кадрами.
Так, наприклад, вона вибрала червоний купальник, оголив її найапетитніші місця. Крихітне бікіні натягнулося на найтонших бретельках. На одному з кадрів модель показала всю красу крупним планом.
Ана стояла боком до камери, лямка купальника зісковзнула з плеча, що додало кадру більше пікантності.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері записала цікаве сторіз на білому піску пляжу. Модель була в красивому купальнику, який не тільки оголив її красиві сідниці, але і підкреслив ідеальну талію.
Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру
А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні