Американська фітнес-модель Ана Чері може похвалитися досконалими формами в будь-якому одязі

Зірка активно займається спортом, публікуючи корисні пости і результати своїх тренувань в Instagram, повідомляє Politeka.net. Також Ана займається випуском власної лінії спортивного одягу.

Так, красуня опублікувала своє фото, позуючи в одному зі своїх костюмів.

Модель стояла до камери впівоберта, щоб показати апетитні види ззаду. Знаменитість одягла тісні велосипедки з леопардовим принтом. Вона трохи вигнулася і виставила назад пружні сідниці.

Накачані ніжки також варті особливої уваги - не дарма красуня проводить час в спортзалі.

Чері тримала рівну спинку, підкресливши красиві груди білим, облягаючим топіком.

Своє кучеряве волосся красуня підняла і посміхнулася.

За 14 годин пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі оцінили гарне вбрання моделі, а також її шикарні форми, які виглядали в ньому ідеально.

"Дівчина, яка розбурхує", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ана Чері зараз відпочиває на Мальдівах, звідки ділитися найяскравішими кадрами.

Так, наприклад, вона вибрала червоний купальник, оголив її найапетитніші місця. Крихітне бікіні натягнулося на найтонших бретельках. На одному з кадрів модель показала всю красу крупним планом.

Ана стояла боком до камери, лямка купальника зісковзнула з плеча, що додало кадру більше пікантності.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері записала цікаве сторіз на білому піску пляжу. Модель була в красивому купальнику, який не тільки оголив її красиві сідниці, але і підкреслив ідеальну талію.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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