Американская фитнес-модель Ана Чери может похвастаться совершенными формами в любой одежде

Звезда активно занимается спортом, публикуя полезные посты и результаты своих тренировок в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Также Ана занимается выпуском собственной линии спортивной одежды.

Так, красотка опубликовала свое фото, позируя в одном из своих костюмов.

Модель стояла к камере вполоборота, чтобы показать аппетитные виды сзади. Знаменитость надела тесные велосипедки с леопардовым принтом. Она немного выгнулась и выставила назад упругие ягодицы.

Накаченные ножки также стоят особого внимания - не зря красотка проводит время в спортзале.

Чери держала ровную спинку, подчеркнув красивую грудь белым, облегающим топиком.

Свои кудрявые волосы красотка приподняла и улыбнулась.

За 14 часов пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети оценили красивый наряд модели, а также ее шикарные формы, которые смотрелись в нем идеально.

"Будоражащая", - написал один из поклонников.

Напомним, Ана Чери сейчас отдыхает на Мальдивах, откуда делиться самыми яркими кадрами.

Так, например, она выбрала красный купальник, оголивший ее самые аппетитные места. Крохотное бикини натянулось на тончайших бретельках. На одном из кадров модель показала всю красоту крупным планом.

Ана стояла боком к камере, лямка купальника соскользнула с плеча, что прибавило кадру больше пикантности.

Ранее сообщалось, что Ана Чери записала интересное сториз на белом песке пляжа. Модель была в красивом купальнике, который не только оголил ее красивые ягодицы, но и подчеркнул идеальную талию.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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