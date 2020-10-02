Американська фітнес-модель Ана Чері підкорила видом в прозорих білих мереживах

Дівчина рідко відправляється в спекотну відпустку і балує фанатів кадрами з інших міст. Вважаючи за краще проводити час вдома або ж на узбережжі, біля якого живе, Ана стверджує, що вона і правда домосідка. Проте, фітнес-модель іноді подорожує, тому більш екзотичні кадри завжди привертають увагу фанатів до себе.

Наприклад, кадр, на якому Ана позувала біля озера з кришталево-чистою водою чимало заінтригував шанувальників. Знаменитість вирішила повеселитися там прямо в прозорих білих мереживах, ледь приховують інтимні місця дівчини.

Спортсменка зняла солом'яний капелюх, поклавши поруч з собою і завзято посміхнулася, прийнявши спокусливу позу.

"Я жадаю сонячного світла ️ ️ я публікую щодня фото, і на мене можна підписатися😘 😘», - кокетливо написала Ана під фото.

Ось як реагують шанувальники:

"Ніколи не розчаровує; вона одна і на такому пляжі, хто складе компанію?👏 👏 ; Вау 🔥 дуже мило; Уфффф це ідеальна картинка; ти така розбірлива красуня; дуже красиво; дуже образ прекрасний, так блищать і шкіра і її посмішка❤️; забери мене додому і втрать мене назавжди❤; На вигляд @saraunderwood у неї навіть є фотографія в такій же позі і настрої; не можна і подумати, скільки тут краси; ніжний ангел; ти просто впала з небес».

Анна вирушила у відпустку вперше за довгий час покинувши будинок. Як відомо, спортсменка вважається домосідкою, тому рідко куди вибирається далі, ніж на тренування, прогулянки на пляж біля будинку і невеликі поїздки з чоловіком на міні-відпочинок.

Дівчина цього разу вирішила поїхати на один з найрозкішніших курортів і навіть вразила видом звідти в нових образах. Модель вирушила не одна, а разом з близькою подружкою. Кілька годин тому зірки влаштували модну фотосесію в шовкових нарядах на узбережжі.

Дівчатам вдалося вразити не тільки яскравим пейзажем навколо, але ще і фігурами в шовкових світлих сукнях з глибокими розрізами на стегнах і вдалими вирізами в зоні декольте.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні