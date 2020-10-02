Американская фитнес-модель Ана Чери покорила видом в прозрачных белых кружевах

Девушка редко отправляется в жаркий отпуск и балует фанатов кадрами с других городов. Предпочитая проводить время дома или же на побережье, возле которого живет, Ана утверждает, что она и правда домоседка. Тем не менее, фитнес-модель иногда путешествует, потому более экзотичные кадры всегда привлекают внимание фанатов к себе.

К примеру, кадр, на котором Ана позировала у озера с кристально-чистой водой немало заинтриговал поклонников. Знаменитость решила повеселиться там прямо в прозрачных белых кружевах, едва скрывающих интимные места девушки.

Спортсменка сняла соломенную шляпу, положив рядом с собой и задорно улыбнулась, приняв соблазнительную позу.

«Я жажду солнечного света ☀️ Я публикую ежедневно фото, и на меня можно подписаться 😘😘», - кокетливо написала Ана под фото.

Вот как реагируют поклонники:

«Никогда не разочаровывает; она одна и на таком пляже, кто составит компанию?👏👏; Вау🔥Очень мило; Уфффф это идеальная картинка; Ты такая разборчивая красавица; Очень красиво; очень образ прекрасный, так блестят и кожа и ее улыбка ❤️; Забери меня домой и потеряй меня навсегда ❤; На вид @saraunderwood у нее даже есть фотография в такой же позе и настроении; нельзя и подумать, сколько тут красоты; нежный ангел; ты просто упала с небес».

Анна отправилась в отпуск впервые за долгое время покинув дом. Как известно, спортсменка считается домоседкой, поэтому редко куда выбирается далее, чем на тренировки, прогулки на пляж возле дома и небольшие поездки с мужем на мини-отдых.

Девушка в этот раз решила поехать на один из самых роскошных курортов и даже поразила видом оттуда в новых образах. Модель отправилась не одна, а вместе с близкой подружкой. Несколько часов назад звезды устроили модную фотосессию в шелковых нарядах на побережье.

Девушкам удалось поразить не только ярким пейзажем вокруг, но еще и фигурами в шелковых светлых платьях с глубокими разрезами на бедрах и удачными вырезами в зоне декольте.

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