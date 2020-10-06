Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала себе, похвалившись результатами тренувань

На кадрах Юлія позувала в кросівках, лосинах і топі. Красуня стояла в спортзалі біля тренажері. Зірка знімала себе на телефон, стоячи перед дзеркалом, а волосся залишила розпущеним. Дівчина без сорому демонструвала підтягнуту фігуру, яку досягла великими труднощами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться написати: "Мотивуєш, який рельєф!".

На другому фото вже Юлія стояла біля фіранок і показувала себе без білизни та одягу. Красуня тільки натягнула трусики, щоб прикрити головне. Зірка демонструвала підтягнуті сідниці, рельєфну спину і руки. Мішура стояла спиною до камери, тому бюст практично не було видно. Кадр вийшов максимально гарячим і спокусливим.

Повідомлялося, що українська фітнес-модель Юлія Мішура показала свої пружні місця під час тренування в спортзалі.

Юлія була в рожевих топіку і облягаючих лосинах, чорний корсет під грудьми на талії тягнувся по спині і підтримував її під час присідань зі штангою. Обтягуючі лосини виглядали просто бездоганно на пружних сідницях.

Нагадавши, фітнес-модель Юлію мішуру застали зненацька, спекотні кадри

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Юлія мішура показала в купальнику, як виглядає ідеальний " горішок"

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія мішура захопила ідеальними "булочками", розвернувшись перед камерою



