Американська фітнес-модель Ана Чері одягла обтягуючий спортивний костюм і потрясла сідницями 

Зірка невпинно демонструє ідеальну фігуру і де б не була, займається спортом, повідомляє Politeka.net. Зараз красуня відпочиває на Мальдівах, де змогла знайти спортзал і записати відео. 

Ана позувала в костюмі свого бренду, який ідеально підкреслив її пишні груди і сідниці. 

Спочатку красуня записала відео, стоячи біля дзеркала. Ана зібрала волосся в пучок, щоб ті не заважали її активним заняттям. Видно, що красуня була без макіяжу, але при цьому виглядала дуже свіжо. 

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На іншому відео зірка позувала біля тренажера, і повернувшись до камери спиною, активно потрясла сідницями, як у тверку. Так і хочеться їй сказати: "Не зупиняйся!".

П'ята точка виглядала чудово в тісних шортиках. 

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Однак, впевнені, що вони не могли пройти повз шанувальників і вони засипали її приємними повідомленнями. 

Нагадаємо, Ана Чері позувала біля озера з кришталево-чистою водою і чимало заінтригувала шанувальників. Знаменитість вирішила повеселитися там прямо в прозорих білих мереживах, ледь приховують інтимні місця дівчини.

Спортсменка зняла солом'яний капелюх, поклавши поруч з собою і завзято посміхнулася, прийнявши спокусливу позу.

Раніше повідомлялося, що  Ана Чері поніжилася під жаркими сонячними променями біля басейну і рекламує купальник фірми, з якою співпрацює. Пікантні трусики зі спеціальними зав'язками на талії вигідно показали, як змінилася фігура Чері.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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