Американская фитнес-модель Ана Чери надела обтягивающий спортивный костюм и потрясла ягодицами

Звезда неустанно демонстрирует идеальную фигуру и где бы ни была, занимается спортом, сообщает Politeka.net. Сейчас красотка отдыхает на Мальдивах, где смогла найти спортзал и записать видео.

Ана позировала в костюме своего бренда, который идеально подчеркнул ее пышные груди и ягодицы.

Сначала красотка записала видео, стоя возле зеркала. Ана собрала волосы в пучок, чтобы те не мешали ее активным занятиям. Видно, что красотка была без макияжа, но при этом выглядела очень свежо.

На другом видео звезда позировала возле тренажера, и повернувшись к камере спиной, активно потрясла ягодицами, как в тверке. Так и хочется ей сказать: "Не останавливайся!".

Пятая точка выглядела восхитительно в тесных шортиках.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Однако, уверены, что они не могли пройти мимо поклонников и они засыпали ее приятными сообщениями.

Напомним, Ана Чери позировала у озера с кристально-чистой водой и немало заинтриговала поклонников. Знаменитость решила повеселиться там прямо в прозрачных белых кружевах, едва скрывающих интимные места девушки.

Спортсменка сняла соломенную шляпу, положив рядом с собой и задорно улыбнулась, приняв соблазнительную позу.

Ранее сообщалось, что Ана Чери понежилась под жаркими солнечными лучами у бассейна и рекламирует купальник фирмы, с которой сотрудничает. Пикантные трусики со специальными завязками на талии выгодно показали, как преобразилась фигура Чери.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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