Українська фітнес-модель Юлія Мішура продемонструвала ідеальну фігуру

Зірка, яка є переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу, не упускає можливості показати частини ідеального тіла, передає Politeka.net.

Спортсменка регулярно хвалиться формами у своєму Instagram. Красуня опублікувала фото, виставивши напоказ пружний животик.

Грайлива модель підняла кофту з принтом у вигляді зірочок. Мішура стиснула руками оголений бюст.

При цьому модель злегка вигнулася, щоб її рельєфний прес виглядав ще красивіше.

Примітно, що красуня була в піжамі і помила голову. На голові Юлії був рушник, а в руках вона тримала кухоль з гарячою кавою.

"На цьому фото все, що я люблю:

* чисте волосся 😬 😂

* Кава 😋

* Піжама 🥰( так, до піжам у мене особлива любов 😂)", - написала спортсменка.

Майже за годину пост зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів. Користувачі мережі, в основному, ставили смайлики.

Нагадаємо, Юлія Мішура продемонструвала неймовірні форми, піднімаючи штангу. Модель була в рожевих топіку і облягаючих лосинах, чорний корсет під грудьми на талії тягнувся по спині і підтримував її під час присідань зі штангою.

Юлія, не відриваючи п'ят присідала з вагою в руках і дивилася вперед.

Раніше ми писали, що Юлія Мішура зробила селфі топлес і спробувала прикрити свій розкішний бюст руками, проте такі форми не сховаєш без зусиль.



Розпущене волосся дівчини налізло на обличчя, надавши кадру загадковості. Крім того, Юлія Мішура з млосним поглядом відкрила губи і спокусливо зігнула спину.

Нагадаємо, що фітнес-модель Юлія мішура вразила результатами тренування у вузьких лосинах

А ще Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія мішура влаштувала екстремальні розваги з гарячою сестричкою

Також Politeka писала, що фітнес-модель Юлія мішура роздяглася до пояса заради гарячого фото з кавою