Українська фітнес-модель Юлія Мішура продемонструвала ідеальну фігуру
Зірка, яка є переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу, не упускає можливості показати частини ідеального тіла, передає Politeka.net.
Спортсменка регулярно хвалиться формами у своєму Instagram. Красуня опублікувала фото, виставивши напоказ пружний животик.
Грайлива модель підняла кофту з принтом у вигляді зірочок. Мішура стиснула руками оголений бюст.
При цьому модель злегка вигнулася, щоб її рельєфний прес виглядав ще красивіше.
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Примітно, що красуня була в піжамі і помила голову. На голові Юлії був рушник, а в руках вона тримала кухоль з гарячою кавою.
"На цьому фото все, що я люблю:
* чисте волосся 😬 😂
* Кава 😋
* Піжама 🥰( так, до піжам у мене особлива любов 😂)", - написала спортсменка.
Майже за годину пост зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів. Користувачі мережі, в основному, ставили смайлики.
Нагадаємо, Юлія Мішура продемонструвала неймовірні форми, піднімаючи штангу. Модель була в рожевих топіку і облягаючих лосинах, чорний корсет під грудьми на талії тягнувся по спині і підтримував її під час присідань зі штангою.
Юлія, не відриваючи п'ят присідала з вагою в руках і дивилася вперед.
Раніше ми писали, що Юлія Мішура зробила селфі топлес і спробувала прикрити свій розкішний бюст руками, проте такі форми не сховаєш без зусиль.
Розпущене волосся дівчини налізло на обличчя, надавши кадру загадковості. Крім того, Юлія Мішура з млосним поглядом відкрила губи і спокусливо зігнула спину.
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