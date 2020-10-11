Українська фітнес-модель Юлія Мішура вразила пікантним образом
Як передає Politeka.net, новий знімок красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
У підписі до знімка вона процитувала всесвітньовідому актрису Скарлетт Йоханссон:
"Сексуальність, знаєте, такий швидкопсувний товар, що не варто ним нехтувати".
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І дійсно, Юлія як ніхто може похвалитися своїм "товаром".
Колишня чемпіонка Європи з бодібілдингу на цей раз показала просто неймовірний кадр, який вже був на межі пристойності.
На кадрі 29-річна киянка постала повністю без одягу, одягнувши лише чорні бікіні.
До слова, раніше ми писали, що українська фітнес-модель і тренер Юлія мішура стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу.
Фестиваль пройшов 22 лютого у Варшаві. 28-річна киянка стала кращою в категорії бікіні До 160 см, вразивши своїх шанувальників неймовірними формами.
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