Это просто нечто!

Украинская фитнес-модель Юлия Мишура поразила пикантным образом

Как передает Politeka.net, новый снимок красавица опубликовала на своей страничке в Instagram.

В подписи к снимку она процитировала всемирноизвестную актрису Скарлетт Йоханссон:

"Сексуальность, знаете ли, такой скоропортящийся товар, что не стоит им пренебрегать".

И действительно, Юлия как никто может похвастаться своим "товаром".

Бывшая чемпионка Европы по бодибилдингу на этот раз показала просто невероятный кадр, который уже был на грани приличия.

На кадре 29-летняя киевлянка предстала полностью без одежды, одев лишь черные бикини.

К слову, ранее мы писали, что украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу.

Фестиваль прошел 22 февраля в Варшаве. 28-летняя киевлянка стала лучшей в категории бикини до 160 см, поразив своих поклонников невероятными формами.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

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