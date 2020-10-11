Украинская фитнес-модель Юлия Мишура поразила пикантным образом
Как передает Politeka.net, новый снимок красавица опубликовала на своей страничке в Instagram.
В подписи к снимку она процитировала всемирноизвестную актрису Скарлетт Йоханссон:
"Сексуальность, знаете ли, такой скоропортящийся товар, что не стоит им пренебрегать".
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И действительно, Юлия как никто может похвастаться своим "товаром".
Бывшая чемпионка Европы по бодибилдингу на этот раз показала просто невероятный кадр, который уже был на грани приличия.
На кадре 29-летняя киевлянка предстала полностью без одежды, одев лишь черные бикини.
К слову, ранее мы писали, что украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу.
Фестиваль прошел 22 февраля в Варшаве. 28-летняя киевлянка стала лучшей в категории бикини до 160 см, поразив своих поклонников невероятными формами.
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