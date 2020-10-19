Американська фітнес-модель Ана Чері показала підкачане тіло після тренувань

Молода спортсменка намагається показувати в Instagram кращі кадри з тренувань, а також палкі фото в спортивних костюмах власного бренду. Ана завжди робить незмінний акцент на сідницях і цей раз не був винятком.

Після того, як вона Ана виграла кілька титулів фітнес бікіні в Федерації NPC, вона була дівчиною тижня з Instagram в журналі Maxim і знімалася для журналу Playboy. Тому перед камерою Чері ніякого сорому не відчуває, підкреслюючи свої достоїнства самими різними образами. У спортивному сірому костюмі дівчина показала ідеальний "горіх" - похитані сідниці, на якими так довго працювала.

"Хто займається зі мною сьогодні вранці для HIIT з фокусом на нижню частину тіла?! Подробиці читайте в моїх Сторі 🤍», - пише Ана під постом.

Ось що відповідають в мережі:

«Романтична дівчинка просто сила❤💪; Відмінно, мені здається ти дуже добре підтяглася; це самий соковитий і поспевший помідор🍑😍; Це виглядає набагато краще, любов моя;, дайте дівчинці корону👑👑👑; гідна поцілунків💋; Фантастичний🔥; Красивий образ🔥🔥🔥; Люблю це ❤️; Це дуже хороші штани 😋; Красиво 😍; Персик набирає чинності 🔥; Велике стегно; Наскільки багатий?».

Раніше ми писали, що модель продовжує радувати образами, які приміряє для прогулянок і відпочинку. Як правило, на сторінці зірки в Instagram присутні в основному фото в бікіні і білизна, яке вона періодично рекламує або нагадує про власну колекцію одягу.

А ось кадрів з відпочинку Ани в більш скромному і закритому вбранні практично немає. Стиль фітнес-моделі - це белфі (назва для сучасних селфі із зображенням сідниць, придумане Кім Кардашьян), які миттєво стають популярними.

Тому фото, на якому задоволена Чері в ніжному міні-сукні оранжевого відтінку відпочиває на тлі кондитерської, відразу вразив фанатів. Стильний образ в екстра-міні з вдалим декольте не залишив їх байдужими.

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