Американская фитнес-модель Ана Чери показала подкачанное тело после тренировок

Молодая спортсменка старается показывать в Инстаграм лучшие кадры с тренировок, а также жаркие фото в спортивных костюмах собственного бренда. Ана всегда делает неизменный акцент на ягодицах и этот раз не был исключением.

После того, как она Ана выиграла несколько титулов фитнес бикини в федерации NPC, она была девушкой недели из Инстаграм в журнале Maxim и снималась для журнала Playboy. Поэтому перед камерой Чери никакого стеснения не испытывает, подчеркивая свои достоинства самыми разными образами. В спортивном сером костюме девушка показала идеальный «орех» - покачанные ягодицы, на которыми так долго работала.

«Кто занимается со мной сегодня утром для HIIT с фокусом на нижнюю часть тела?! Подробности читайте в моих Стори 🤍», - пишет Ана под постом.

Вот что отвечают в сети:

«Романтичная малышка просто сила❤💪; Отлично, мне кажется ты очень хорошо подтянулась; это самый сочный и поспевший помидор🍑😍; Это выглядит намного лучше, любовь моя;, дайте девочке корону👑👑👑; достойна поцелуев💋; Фантастический🔥; Красивый образ🔥🔥🔥; Люблю это ❤️; Это очень хорошие штаны 😋; Красиво 😍; Персик набирает силу 🔥; Большое бедро; Насколько богат?».

Ранее мы писали, что модель продолжает радовать образами, которые примеряет для прогулок и отдыха. Как правило, на странице звезды в Инстаграм присутствуют в основном фото в бикини и белье, которое она периодически рекламирует или напоминает о собственной коллекции одежды.

А вот кадров из отдыха Аны в более скромном и закрытом наряде практически нет. Стиль фитнес-модели – это публиковать белфи (название для современных селфи с изображением ягодиц, придуманное Ким Кардашьян), которые мгновенно становятся популярными.

Поэтому фото, на котором довольная Чери в нежном мини-платье оранжевого оттенка отдыхает на фоне кондитерской, сразу поразил фанатов. Стильный образ в экстра-мини с удачным декольте не оставил их равнодушными.

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