Зірка показала все, чим можна пишатися

Американська фітнес-модель Ана Чері вирішила показати свої рельєфи після наполегливих тренувань

Відома красуня активно займається спортом, після чого в Instagram хвалиться результатами, повідомляє Politeka.net.

Цього разу знаменитість записала гаряче відео прямо зі спортзалу. Ана позувала в спортивному костюмі власного бренду.

Топ був подвійний, верхня частина чорного кольору - з довгими рукавами, а нижня - білий топік в чорну крапку.

Довжина топа дозволяла насолодитися видами на накачаний животик. Але цього моделі здалося мало - вона повернулася спиною до камери, присівши на стільчик. Ана виставила в легінсах свої пружні сідниці.

А пізніше красуня і зовсім задерла топік і повернувшись до камери передом, показала гарний прес, а заодно і засвітила красиві груди без білизни: "Ого!".

Також Чері трохи приспустила лосини, щоб кадр вийшов гарячіше.

Відео не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, але, ймовірно, зірку засипали компліментами в директ.

Нагадаємо, Ана Чері повернулася до камери спиною, виставивши напоказ своє головне достоїнство - апетитну "п'яту точку". Тісний топ обтягнув красиві груди моделі. Вона закрила очі від задоволення і ніжилася на сонці. Її шкіра виглядала дуже засмаглою.

Раніше ми писали, що Ана Чері постала в білосніжному купальнику, який якось "розслаблено" сидів на фігурі знаменитості. Зірка злегка вигнулася, виставивши назад свої апетитні сідниці.

Тонкі довгі бретельки притримували білу тканину, яка ефектно підкреслювала груди.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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