Американская фитнес-модель Ана Чери решила показать свои рельефы после упорных тренировок
Известная красотка активно занимается спортом, после чего в Инстаграм хвалится результатами, сообщает Politeka.net.
В этот раз знаменитость записала горячее видео прямо из спортзала. Ана позировала в спортивном костюме собственного бренда.
Топ был двойной, верхняя часть черного цвета - с длинными рукавами, а нижняя - белый топик в черную точку.
Длина топа позволяла насладиться видами на накаченный животик. Но этого модели показалось мало - она повернулась спиной к камере, присев на стульчик. Ана выставила в леггинсах свои упругие ягодицы.
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А позже красотка и вовсе задрала топик и повернувшись к камере передом, показала красивый пресс, а заодно и засветила красивой грудью без белья: "Ого!"
Также Чери немного приспустила лосины, чтобы кадр получился погорячее.
Видео не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, но, вероятно, звезду засыпали комплиментами в директ.
Напомним, Ана Чери повернулась к камере спиной, выставив напоказ свое главное достоинство – аппетитную «пятую точку». Тесный топ обтянул красивую грудь модели. Она закрыла глаза от удовольствия и нежилась на солнце. Ее кожа выглядела очень загорелой.
Ранее мы писали, что Ана Чери предстала в белоснежном купальнике, который как-то "расслабленно" сидел на фигуре знаменитости. Звезда слегка выгнулась, выставив назад свои аппетитные ягодицы.
Тонкие длинные бретельки придерживали белую ткань, которая эффектно подчеркивала грудь.
Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру
А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини
Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье