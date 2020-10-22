Звезда показала все, чем можно гордиться

Американская фитнес-модель Ана Чери решила показать свои рельефы после упорных тренировок

Известная красотка активно занимается спортом, после чего в Инстаграм хвалится результатами, сообщает Politeka.net.

В этот раз знаменитость записала горячее видео прямо из спортзала. Ана позировала в спортивном костюме собственного бренда.

Топ был двойной, верхняя часть черного цвета - с длинными рукавами, а нижняя - белый топик в черную точку.

Длина топа позволяла насладиться видами на накаченный животик. Но этого модели показалось мало - она повернулась спиной к камере, присев на стульчик. Ана выставила в леггинсах свои упругие ягодицы.

А позже красотка и вовсе задрала топик и повернувшись к камере передом, показала красивый пресс, а заодно и засветила красивой грудью без белья: "Ого!"

Также Чери немного приспустила лосины, чтобы кадр получился погорячее.

Видео не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, но, вероятно, звезду засыпали комплиментами в директ.

Напомним, Ана Чери повернулась к камере спиной, выставив напоказ свое главное достоинство – аппетитную «пятую точку». Тесный топ обтянул красивую грудь модели. Она закрыла глаза от удовольствия и нежилась на солнце. Ее кожа выглядела очень загорелой.

Ранее мы писали, что Ана Чери предстала в белоснежном купальнике, который как-то "расслабленно" сидел на фигуре знаменитости. Звезда слегка выгнулась, выставив назад свои аппетитные ягодицы.

Тонкие длинные бретельки придерживали белую ткань, которая эффектно подчеркивала грудь.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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