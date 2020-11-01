Українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилася своїми "кубиками", знявши себе в дзеркало 

25-річна спортсменка, яка стала срібним призером чемпіонату світу 2019 і чемпіонату Європи 2018 року, а також чотириразовою чемпіонкою України регулярно балує своїх шанувальників фото в Instagram, повідомляє Politeka.net

"Відпадна" зірка хвалиться своєю досконалою фігурою та отримує море компліментів. 

Цього разу зірка записала маленьке відео, стоячи біля дзеркала спортзалу. Марина одягла жовтий топік, який красиво обтягнув груди, а також оголив прес. 

Живіт привертає особливу увагу, адже він складається з "кубиків". Прес у Марини ідеальний, і іншого слова тут не знайти. 

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Красуня також була в спортивних штанях і кросівках. Легкоатлетка зібрала волосся у хвостик і заправила його обручем, щоб те не заважало тренуватися. 

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, однак, можна з упевненістю стверджувати, що красуня отримала масу приємних слів у свою сторону. 

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук записала сторіс, в якому похвалилася фігурою. 

Зірка постала в жовтому бікіні. Спортсменка одягла маленький ліфчик з палітуркою посередині. В результаті виріз додав пікантності образу, тим більше, що з нього виглядали груди. Також Бех була в маленьких плавках. 

Раніше ми писали, що Марина Бех-Романчук  показала, як прогулюється по затишній вулиці Стокгольма в милому вбранні. На ній вільні білі штани, низ яких спортсменка вирішила трохи підкатати, світло-рожевий короткий топ і вільна кофта йому в тон.

Нагадавши, Бех-Романчук блиснула "булочками", епічно звалившись в пісок після стрибка:"Ні, ну, це штраф".

Як повідомляла Politeka, українська чемпіонка Бех-Романчук в міні-бікіні запаморочила голову виглядом ззаду:"вмієш показувати".

Також Politeka писала, що Бех-Романчук показала ідеальне тіло в крихітному купальнику на пляжі:"Вид на мільйон".