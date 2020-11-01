Украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась своими "кубиками", сняв себя в зеркало
25-летняя спортсменка, которая стала серебряным призером чемпионата мира 2019 и чемпионата Европы 2018 года, а также четырехкратной чемпионкой Украины регулярно балует своих поклонников фото в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
"Отпадная" звезда хвастается своей совершенной фигурой и получает море комплиментов.
В этот раз звезда записала маленькое видео, стоя возле зеркала спортзала. Марина надела желтый топик, который красиво обтянул грудь, а также оголил пресс.
Живот привлекает особое внимание, ведь он состоит из "кубиков". Пресс у Марины идеальный, и другого слова тут не найти.
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Красотка также была в спортивных штанах и кроссовках. Легкоатлетка собрала волосы в хвостик и заправила их обручем, чтобы те не мешали тренироваться.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, однако, можно с уверенностью утверждать, что красотка получила массу приятных слов в свою сторону.
Напомним, Марина Бех-Романчук записала сторис, в котором похвасталась фигурой.
Звезда предстала в желтом бикини. Спортсменка надела маленький лифчик с переплетом посередине. В результате вырез добавил пикантности образу, тем более, что из него выглядывала грудь. Также Бех была в маленьких плавках.
Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук показала, как прогуливается по уютной улице Стокгольма в милом наряде. На ней свободные белые брюки, низ которых спортсменка решила немного подкатать, светло-розовый короткий топ и свободная кофта ему в тон.
Напомним, Бех-Романчук блеснула "булочками", эпично рухнув в песок после прыжка: "Не, ну, это штраф".
Как сообщала Politeka, украинская чемпионка Бех-Романчук в мини-бикини вскружила голову видом сзади: "Умеешь показывать".
Также Politeka писала, что Бех-Романчук показала идеальное тело в крохотном купальнике на пляже: "Вид на миллион".