Американська фітнес-модель Ана Чері показала спортивні форми в трендовому костюмі

Дівчина багато років займається спортом, тому в Instagram часто миготять пости з інформацією про те, як перетворити себе, доглядати за тілом, займатися і вести здоровий спосіб життя в цілому. Спортсменка також є моделлю, поетом рекламує білизну та одяг.

Фотов пікантних образах не залишає байдужими нікого, але ще більше фанатів цікавлять наряди самої Чері, рік тому вона відкрила свій магазин спортивного одягу і тепер постійно миготить в ній перед камерами.

Наприклад, в сірому костюмі дівчина виглядала вельми спокусливо, а щоб показати ще й гідності свого тіла, вона кокетливо повернулася спиною і продемонструвала пишні сідниці.

"Я маю на увазі, ти взагалі тренувався, якщо твоє обличчя не було червоним і не в поту? 👹 😅 Всім гарного дня, готуйте тренування!» ,- написала Чері під постом.

Ось що пишуть в мережі:

"Подивіться на це! @anacheri 🔥🔥; Давай знімаємо разом; Гарне тіло, любов; гарна; Ти чудова; Мила дівчина 😚; ♡♡ для тебе, Прекрасна люблю тебе, Ана; Bellissimo lati b anacheri😘 ♥ ️; Мила гарна дівчина; Приголомшливий образ; Важка вага 🔥; Чудово💓💓; Супер 😄; Так добре❤️».

Дівчина створила власну лінію спортивного одягу, яку показує досить часто у себе в профілі. З цього приводу Ана приміряла фіолетовий костюм, що складається з лосин і топа:

"Подивися на себе уважно, ти підтримуєш себе?? Не дозволяйте собі стояти на шляху до ваших цілей. Не дозволяйте своєму розуму говорити собі негативні думки.

Наступного разу, коли зловиш себе на думці: я не можу цього зробити, це занадто складно, це неможливо ... Я хочу, щоб ви зупинилися !! Я хочу, щоб ви подумали: я можу це зробити, навіть якщо я не зможу це зробити сьогодні, я буду багато працювати і скоро зможу це зробити, це, безумовно, складно, але я розумію, що це можливо! Позитивний настрій-одна з найважливіших речей, яка допоможе вам досягти ваших цілей!",- підкреслює Ана.

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