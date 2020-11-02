Американская фитнес-модель Ана Чери показала спортивнывные формы в трендовом костюме

Девушка много лет занимается спортом, поэтому в Инстаграм часто мелькают посты с информацией о том, как преобразить себя, ухаживать за телом, заниматься и вести здоровый образ жизни в целом. Спортсменка также является моделью, поэтом рекламирует белье и одежду.

Фотов пикантных образах не оставляет равнодушными никого, но еще больше фанатов интересуют наряды самой Чери, год назад она открыла свой магазин спортивной одежды и теперь постоянно мелькает в ней перед камерами.

К примеру, в сером костюме девушка выглядела весьма соблазнительно, а чтобы показать еще и достоинства своего тела, она кокетливо повернулась спиной и продемонстрировала пышные ягодицы.

«Я имею в виду, ты вообще тренировался, если твое лицо не было красным и не в поту? 👹😅 Всем хорошего дня, готовьте тренировку!», - написала Чери под постом.

Вот что пишут в сети:

«Посмотри на это! @anacheri 🔥🔥; Давай снимаем вместе; Красивое тело, любовь; красивая, но дамочку занесло; Ты великолепна; Милая девушка 😚; ♡♡ для тебя; Прекрасная люблю тебя, Ана; Bellissimo lati b anacheri😘 ♥ ️; Милая красивая девушка; Потрясающий образ; Тяжелый вес 🔥; Великолепно💓💓; Супер 😄; Так хорошо❤️».

Девушка создала собственную линию спортивной одежды, которую показывает довольно часто у себя в профиле. По этому поводу Ана примерила фиолетовый костюм, состоящий из лосин и топа:

«Посмотри на себя внимательно, ты поддерживаешь себя?? Не позволяйте себе стоять на пути к вашим целям. Не позволяйте своему разуму говорить себе негативные мысли.

В следующий раз, когда поймаешь себя на мысли: я не могу этого сделать, это слишком сложно, это невозможно ... Я хочу, чтобы вы остановились !! Я хочу, чтобы вы подумали: Я МОГУ сделать это, даже если не смогу сделать это сегодня, я буду много работать и скоро смогу это сделать, это определенно сложно, но я понимаю, что это возможно! Позитивный настрой - одна из самых важных вещей, которая поможет вам достичь ваших целей!», - подчеркивает Ана.

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