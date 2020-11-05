Американська фітнес-модель Ана Чері показала, як проводить час на відпочинку в бежевій білизні

Фітнес-модель є домосідкою, тому більшість її кадрів зроблені або біля будинку з басейном, або на пляжі, недалеко від двору, пише Politeka.net. При цьому дівчина вкрай рідко подорожує, тому весь її профіль забитий кадрами в бікіні біля схожих локацій.

Відрізняються від звичних фото Ани тільки постановочні кадри, зроблені заради реклами її спортивного одягу. Так, цього разу вона вразила фігурою в бежевій білизні, лямки якої спокусливо приспустила. При цьому дівчина позувала на тлі квітучих рослин і показала досить вдалим чином свої достоїнства.

"На моїй сторінці стільки безкоштовного, веселого, сексуального, красивого, грайливого контенту. Також, якщо ви коли-небудь хотіли поговорити зі мною, це єдине місце, де я відповідаю на свої особисті повідомлення 💭», - повідомила Ана під фото.

Ось як реагують в мережі:

"багатий вигляд; така ідеальна дівчинка, найголовніша троянда в цьому саду️❤️❤️; Ти найкрасивіша з цих троянд; Я так сильно тебе люблю; ти супер красива дівчина ⚓ ти мені подобаєшся⚓; о, мій Бог; красива⚓️⚓; можу я помацати твоїх дітей?; Белліссіма😍 😍; люблю твої вигини від твоєї посмішки😘 😍; одягнена спокушати; бери приємно; звідки твоє намисто ??Абсолютно хитра панянка і прекрасне тіло».

Ми також писали, що Ана не визнає дієти, тому впевнена, що запорука здорового тіла – це тренування. Сама вона багато займається і розповідає про правильне харчування, також знаменитість не сидить на дієтах. Чері зазначає, що їй комфортно з такими формами і завжди показує ті у вигідному світлі.

На фото видно, що цього разу вона приміряла персиковий костюм, спокусливо посвітила сідницями і навіть заінтригувала фанатів образом, спустивши лямки кофтинки з плечей.

"Куди ми йдемо?; Я люблю тебе; мила; дуже красиво ❤️ пора в поліцію, приховати її від світу😍; Вишеньки для Вишеньки; чудовий образ, просто чудовий; куди б нас не завела життя; Моя любов😘; на такі Бідони можна вічно дивитися👍 👍 👍; на кухню пора, годувати дитину; дівчина, я дзвоню в поліцію, ти вкрала моє серце❤️; так жарко».

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