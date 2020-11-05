Американская фитнес-модель Ана Чери показала, как проводит время на отдыхе в бежевом белье

Фитнес-модель является домоседкой, поэтому большинство ее кадров сделаны либо у дома с бассейном, либо на пляже, недалеко от двора, пишет Politeka.net. При этом девушка крайне редко путешествует, поэтому весь ее профиль забит кадрами в бикини возле похожих локаций.

Отличаются от привычных фото Аны только постановочные кадры, сделанные ради рекламы ее спортивной одежды. Так, в этот раз она поразила фигурой в бежевом белье, лямки которого соблазнительно приспустила. При этом девушка позировала на фоне цветущих растений и показала довольно удачным образом свои достоинства.

«На моей странице столько бесплатного, веселого, сексуального, красивого, игривого контента. Также, если вы когда-нибудь хотели поговорить со мной, это единственноеЕ место, где я отвечаю на свои личные сообщения 💭», - сообщила Ана под фото.

Вот как реагируют в сети:

«богатый вид; такая идеальная девочка, самая главная роза в этом саду️❤️❤️; Ты самая красивая из этих роз; Я так сильно тебя люблю; Ты супер красивая девушка😍ты мне нравишься💤👸👍; О, мой бог; Красивая ⚒️⚓; Могу я потрогать твоих детей?; Беллиссима 😍😍; Люблю твои изгибы от твоей улыбки 😘😍; Одета соблазнять; Бери приятно; Откуда твое ожерелье ??Абсолютно хитрая барышня и прекрасное тело».

Мы также писали, что Ана не признает диеты, поэтому уверена, что залог здорового тела – это тренировки. Сама она много занимается и рассказывает о правильном питании, также знаменитость не сидит на диетах. Чери отмечает, что ей комфортно с такими формами и всегда показывает те в выгодном свете.

На фото видно, что в этот раз она примерила персиковый костюм, соблазнительно посветила ягодицами и даже заинтриговала фанатов образом, спустив лямки кофточки с плеч.

«Куда мы идем?; Я люблю тебя; Милая; Очень красиво ❤️ пора в полицию, скрыть ее от мира😍; вишенки для вишенки; Чудесный образ, просто чудесный; Куда бы нас ни завела жизнь; Моя любовь 😘; на такие бидоны можно вечно смотреть👍👍👍; На кухню пора, кормить малышку; Девушка, я звоню в полицию, ты украла мое сердце❤️; Так жарко».

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