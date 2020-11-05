Американська фітнес-модель Ана Чері показала пікантний образ в прозорому боді замість білизни

Дівчина є фітнес-моделлю вже не перший рік, тому звикла до множинної уваги і постійно публікує фото в нових образах, які навряд чи можна назвати скромними. Так як Чері також є рекламним представником власного магазину для спортсменок, вона нерідко приміряє свій одяг сама, пише Politeka.net.

Незважаючи на різноманітність кадрів в профілі Ани, найбільше відгуків і коментарів отримують ті пости, в яких дівчина приміряє щось незвичайне. На одному з таких фото Чері позувала в прозорому бежевому боді і спортивних штанях болотного кольору.

"Я просто буду тут відкладати речі на наступну годину або близько того 😝 хочеш написати мені коментар, і я відповім ??? PS Я люблю збирати речі, але так не люблю розпаковувати ☺ мої валізи буквально цілодобово лежать в кутку! ... іноді тижні 🙈 хтось такий же?? Або це тільки я ... 😐», - написала Ана.

Ось як реагують в мережі:

«Чому так спокусливо🔥🔥; Ти моя єдина любов ❤️😍 і ти будеш моєю єдиною «королевою»; ти просто сама чарівність🙌🏽 королева сердець👏; Ви такі гарні; така маленька соковита😍😍; Нападник 🌹; У тебе гарні ніпелі; гарна; Боже мій, я нічого не можу з собою вдіяти; Які шикарні дыньки!; Так смачно; О Господи!! 😍 😍 😍 ; Вау, я люблю твоє тіло».

Фітнес-модель є домосідкою, тому більшість її кадрів зроблені або біля будинку з басейном, або на пляжі, недалеко від двору, при цьому дівчина вкрай рідко подорожує, тому весь її профіль забитий кадрами в бікіні біля схожих локацій.

Відрізняються від звичних фото Ани тільки постановочні кадри, зроблені заради реклами її спортивного одягу. Так, цього разу вона вразила фігурою в бежевій білизні, лямки якої спокусливо приспустила. При цьому дівчина позувала на тлі квітучих рослин і показала досить вдалим чином свої достоїнства.

"На моїй сторінці стільки безкоштовного, веселого, сексуального, красивого, грайливого контенту. Також, якщо ви коли-небудь хотіли поговорити зі мною, це єдине місце, де я відповідаю на свої особисті повідомлення 💭», - повідомила Ана під фото.

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