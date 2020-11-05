Американская фитнес-модель Ана Чери показала пикантный образ в прозрачном боди вместо белья

Девушка является фитнес-моделью уже не первый год, потому привыкла к множественному вниманию и постоянно публикует фото в новых образах, которые едва ли можно назвать скромными. Так как Чери также является рекламным представителем собственного магазина для спортсменок, она нередко примеряет свою одежду сама, пишет Politeka.net.

Несмотря на разнообразие кадров в профиле Аны, больше всего отзывов и комментариев получают те посты, в которых девушка примеряет что-то необычное. На одном из таких фото Чери позировала в прозрачном бежевом боди и спортивных штанах болотного цвета.

«Я просто буду здесь откладывать вещи на следующий час или около того 😝 хочешь написать мне комментарий, и я отвечу ??? PS Я люблю собирать вещи, но так не люблю распаковывать 😫 мои чемоданы буквально сутками лежат в углу! ... иногда недели 🙈 кто-то такой же?? Или это только я ... 😐», - написала Ана.

Вот как реагируют в сети:

«Почему так соблазнительно🔥🔥; Ты моя единственная любовь ❤️😍 и ты будешь моей единственной «королевой»; ты просто само очарование🙌🏽 королева сердец👏; Вы такие красивые; такая малышка сочная😍😍; Нападающий 🌹; У тебя красивые нипели; красивая; Боже мой, я ничего не могу с собой поделать; Какие шикарные дыньки!; Так вкусно; О Господи!! 😍😍😍; Вау, я люблю твое тело».

Фитнес-модель является домоседкой, поэтому большинство ее кадров сделаны либо у дома с бассейном, либо на пляже, недалеко от двора, при этом девушка крайне редко путешествует, поэтому весь ее профиль забит кадрами в бикини возле похожих локаций.

Отличаются от привычных фото Аны только постановочные кадры, сделанные ради рекламы ее спортивной одежды. Так, в этот раз она поразила фигурой в бежевом белье, лямки которого соблазнительно приспустила. При этом девушка позировала на фоне цветущих растений и показала довольно удачным образом свои достоинства.

«На моей странице столько бесплатного, веселого, сексуального, красивого, игривого контента. Также, если вы когда-нибудь хотели поговорить со мной, это единственноеЕ место, где я отвечаю на свои личные сообщения 💭», - сообщила Ана под фото.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини

Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье