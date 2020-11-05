Відома українська фітнес-модель Юлія Мішура показала себе на тренуванні

На фото Юлія позувала в спортзалі в лосинах і топі. Красуня стояла біля штанги, з якої вирішила підкачати сідниці. Мішуру знімали ззаду, тому можна легко оцінити її пружний "горішок". На другому кадрі красуня вже займалася на велотренажері. Волосся у моделі були зібрані назад, щоб не заважали займатися спортом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні ранок почався з тренування", - підписала фотографію дівчина.

Фанати нічого не писали під публікацією і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "позамежна мотивація, богиня спорту".

Повідомлялося, що фітнес-модель Юлія Мішура похвалилася ідеальним тілом в обтягуючому вбранні.

Цього разу Юлія мішура одягла леопардовий топ, який оголив її плоский живіт, а також тісні сірі легінси, що підкреслили м'язисті ноги.

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Юлія одягла тісний помаранчевий костюм, під яким не було білизни, що видно за виразними випираючими ознаками. Модель втягнула живіт і виставила назад свої апетитні сідниці.

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