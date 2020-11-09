Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе на прогулянці

На фото Лексі позує в шкіряних штанях і ТОПі. Красуня доповнила образ стильними чобітками. Дівчина залишила волосся зібраними в хвіст, щоб не заважали. На першому Кай демонструє пружну п'яту точку, на другому - показує пишний бюст у великому декольте, сидячи біля стіни. На останньому кадрі красуня теж розвернулася спиною і хвалилася п'ятою точкою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я так люблю ці штани і черевики!",- написала зірка під фотографією.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ці черевики і топ такі Страшенно милі", "хороші штани", " дівчина, як ти, така ідеальна? Просто красиво", "ти виглядаєш так чудово"," виглядає неймовірно"," Омг так жарко", красиве, невимовно красиве, це тіло і ці вигини бездоганно досконалі"," Красива жінка","ти завжди виглядаєш красивою принцесою".

Повідомлялося, що популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай знялася в новій фотосесії, змінивши імідж.

Цього разу вона показала засмагле тіло на зйомці з незвичайним освітленням лише в пікантній білизні. Дівчина виставила напоказ сідниці, в черговий раз показавши, як змінилася завдяки спорту.

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