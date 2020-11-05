Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай примерила пикантный образ школьницы

Лекси является молодой спортсменкой, которая рекламирует энергетические напитки для занятий спортом и устраивает онлайн-тренировки, чтобы помочь тем, кто хочет заниматься спортом даже дома. Об этом пишет Politeka.net. По словам девушки, она склонна к полноте, потому всегда старается заниматься часто и долго, сбрасывая лишнее едва ли не каждый день.

На новом фото Лекси удалось показать результат своих усиленных тренировок. Каждый раз после занятий, чтобы чередовать контент в Инстаграм, Лекси примеряет пикантные и соблазнительные образы. Девушка показывает себя в кукольных образах, подчеркивая, что привлекательным можно быть даже если ты немного полный.

В короткой юбке, больше похожей на школьную, а также в белом топе и в модных очках, девушка стала похожа на взрослую школьницу, поклонники не прошли мимо:

«Выглядит мило 😘 (˘³˘) ♥; крошка Икс; Красиво 🌹;Супер топ BB; Я бы хотел поиграть с тобой; смелость так и прет❤️❤️; Как прекрасно; Выглядит потрясающе; Ты такая шикарная 😍; Великолепная любовь твоя юбка 😍; Хорошая картинка, смелость так и прет💕 всегда сексуальная и потрясающая принцесса; Ты выглядишь так красиво🔥Потрясающая Лекси, сыграем в игру...; Мне нравятся цвета этой юбки, ты выглядишь чертовски круто; Глядя на красотку; Почему ты такая красивая; Красивая женщина».

Из-за своих стремлений к серьезным и напряженным занятиям, Лекси даже стала рекламировать энергетический и бодрящий напиток для спортсменов. Сама она часто выпивает энергетики во время тренировки.

В ролике видно, как Кай нагружает разные группы мышц и подчеркивает, что так она занимается довольно часто. На фан-аккаунте сразу восхитились фигурой Лекси. Молодая блондинка смогла преобразиться благодаря упорству.

На фан-аккаунтах звезды в Инстаграм фанаты в свою очередь также часто делятся фото, которые сама она не публикует. На них Лекси предстает в совершенно новых образах. На одном из таких кадров девушка позировала в черном коротком топе на замке и такого же цвета велосипедках из кожи. Завершали дерзкий образ знаменитости ботфорты необычной изумрудной расцветки на шпильке.

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