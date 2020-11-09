Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя на прогулке

На фото Лекси позирует в кожаных штанах и топе. Красотка дополнила образ стильными сапожками. Девушка оставила волосы собранными в хвост, чтобы не мешали. На первом Кай демонстрирует упругую пятую точку, на втором - показывает пышный бюст в большом декольте, сидя у стены. На последнем кадре красотка тоже развернулась спиной и хвасталась пятой точкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я так люблю эти штаны и ботинки!", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Эти ботинки и топ такие чертовски милые", "Хорошие брюки", "Девушка, как ты, такая идеальная? Просто красиво", "Ты выглядишь так великолепно", "Выглядит невероятно", "Омг так жарко", Красивое, неописуемо красивое, это тело и эти изгибы безупречно совершенны", "Красивая женщина", "Ты всегда выглядишь красивой принцессой".

Сообщалось, что популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай снялась в новой фотосессии, сменив имидж.

В этот раз она показала загорелое тело на съемке с необычным освещением лишь в пикантном белье. Девушка выставила напоказ ягодицы, в очередной раз показав, как изменилась благодаря спорту.

Напомним, Лекси Кай не смогла скрыть румяные "сладости" в бикини с прозрачными лямками

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