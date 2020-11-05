Известная фитнес-модель Лекси Кай показала, как развлекается

Красотка стояла в полосатых штанах, блузке и очках, а волосы собрала в хвост. Девушка была в образе учительницы и решила устроить жаркие танцы на камеру для сети ТикТок. Лекси показала несколько эффектных движений. На втором кадре Кай уже присела, а блузку завязала на животике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Шальная учительница, продолжай".

Сообщалось, что популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай продемонстрировала часть своей насыщенной тренировки.

В ролике видно, как Кай нагружает разные группы мышц и подчеркивает, что так она занимается довольно часто. На фан-аккаунте сразу восхитились фигурой Лекси. Молодая блондинка смогла преобразиться благодаря упорству.

Мы писали, что американская фитнес-модель Лекси Кай повеселилась перед камерой в спортзале.

Спортсменка решила показать, как можно повеселиться в зале после занятий, при этом сделать это решила Лекси в весьма скромной наряде – простом сером костюме. Девушка надела тонкий комбинезон на едва заметных завязках и подчеркнула тем самым упругие формы.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай упаковала "подружек" в узенький топ

А еще Politeka писала, что Лекси Кай обтянула внушительные формы тесным топом и пошалила со сливками

Также Politeka сообщала, что Лекси Кай с трудом впихнула достоинства в крошечный костюм из кожи