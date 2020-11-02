Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя в необычном образе на крыше

На фото красотка позировала в камуфляжном топе и штанах, а образ дополнила стильными сапогами выше колена. Лекси демонстрировала идеальную фигуру, хвастаясь видом на крыше. Кай на нескольких фото показала себя, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Люблю этот наряд", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали комментарии:

"Безумно красивая", "Люблю Лекси", "Ты чудесная милая", "Вы делаете все отлично!", "Ты так хорошо выглядишь", "У тебя самое лучшее снаряжение", "Как всегда потрясающе", "Наряд на точку", "С праздником Хэллоуин, соблазнительная Lexi", "Самая красивая женщина в Instagram", "Доброе утро, ангел, любимая", "Такое потрясающее зрелище", "Великолепная красотка", "Красиво поцелованная утренним солнцем", "Привет, моя дорогая Лекси, ты такой и выглядишь совершенно фантастически".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай похвасталась безупречной фигурой, обтянув ее тесным топом.

«Слаще некуда», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что Лекси Кай в тесном салатовом топе с декольте заливает себе в рот сливки.

Напомним, Лекси Кай с трудом впихнула достоинства в крошечный костюм из кожи

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