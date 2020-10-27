Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя, похваставшись упругой фигурой
На фото красотка позировала в леопардовом топе и юбке. Образ звезда дополнила маленькой курткой, которую распахнула перед камерой. Девушка стояла довольно близко в сапогах и показала безупречную фигуру. Фото получилось очень интересным и мотивирующим, ведь Лекси идеально выглядит. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Королева спорта, невероятно мотивируешь".
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Сообщалось, что популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай примерила дерзкий образ байкерши во время поездки на мотоцикле.
Яркая блондинка с пышными формами и кукольной внешностью часто балует фото в бикини, купальниках и спортивных костюмах. При этом на новом личном ролике Кай была не похожа на себя.
Мы писали, что американская фитнес-модель Лекси Кай порадовала поклонников жарким фото в персиковом спортивном костюме.
В персиковом костюме без принтов Кай продемонстрировала, как подтянула формы. Во время съемки на природе ей удалось поразить многих фанатов.
Напомним, фитнес-модель Лекси Кай сверкнула роскошными "подружками" в обтягивающем топе
А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай соблазнительно покрутила педали, засветив "орешек" крупным планом
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