Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя и рассказала об одержимости

На фото Лекси позировала в штанах и топе, а образ дополнила стильными босоножками. Красотка соблазнительно позировала у стены, а сама смотрела в объектив камеры. На других кадрах модель показала себя из разных ракурсов, хвастаясь упругими ягодицами и бюстом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это мой вариант, когда я собираюсь с моими девочками! Это так мило, и я одержима !!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Так прекрасно, боже, очень великолепно", "Ты потрясающая", "Чертова девчонка", "Ты такая красивая", "Красивая женщина", "Великолепный мёд", "Так чертовски потрясающе", "Воплощение настоящей женщины", "Девушка готова стрелять", "Такая милая хорошо выглядит, детка", "Такая сексуальная и шикарная. Когда мы тренируем мышцы?", "Я люблю это на тебе".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай показала достоинства с пикантного ракурса.

Так, Лекси принимает участие во многих фотосессиях и всегда старается поделиться лучшими кадрами оттуда. К примеру, девушка рекламирует белье известной марки и на фан-аккаунтах сразу появляются промо-фото с ее съемки.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай соблазнительно покрутила педали, засветив "орешек" крупным планом

А еще Politeka писала, что Лекси Кай выпустила на свободу свои "гранаты" из мини-платья

Также Politeka сообщала, что Лекси Кай с трудом впихнула достоинства в крошечную майку



