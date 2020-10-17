Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай показала подкачанную фигуру в необычном блестящем бикини

Молодая спортсменка уже не раз заявляла, что считает себя толстой из-за болезни, поэтому не видит смысла стесняться своего тела, принимая данный факт. Теперь девушка активно занимается в зале и дома и уверяет, что любить себя можно в любом виде.

Поэтому девушка не боится показать не скромные кадры, на которых блистает в самых невероятных бикини или спортивных открытых костюмах. В этот раз Кай продемонстрировала фанатам жарким бикини с блестками цвета радуги. При этом девушка прогнулась так, что не могла удержать бюст «на месте» и показала немного лишнего.

Вот что пишут в сети в адрес подкачанной красотки с довольно пышными формами:

«Или это просто безумие🔥; Выглядит так горячо, горячо, сексуально 😘baeb😘😘👄; Я вижу радуг, самая вкусная блондинка🌈🌈🌈; Джун какое белое и красивое тело и бедра; Мне тоже нужны солнечные лучи 🔥🔥; Потрясающе ❤️; Сексуальные картинки 🔥🔥; Люблю это тело 😍❤️😍; Чистый огонь каждый раз; сочная вкусная девушка в бикини люблю тебя, дорогая 🔥❤️; Ты потрясающе выглядишь 😍; Удивительные кадры, дорогая, так держать 👍🏼».

Также мы писали, что благодаря домашним кадрам, не похожим на остальные, Лекси также покоряет Инстаграм. На одном из таких фото девушка позировала в спортивном белье, белом топе и с яркой улыбкой на лице, ведь во время того, как был сделан снимок, она лежала на полу вместе с домашним питомцем.

Вот что пишут в сети:

«Ты меня загоняешь🔥🤯🤯🥵; Так мило, мастерски соблазнила❤️; роскошный вид, вау; Так чертовски горячая красотка; Отличные кадры 🔥🔥; 😍😍 так мило; Так очень очень красиво; Волосы 😍😍; Отличные кадры! Ха-ха. Люблю эту собаку. 💪🏼💯; Потрясающе ❣️; Удивительные картинки 👍🏼; Бедная собака так оскорблена, лол; Очень милая картинка ❤️».

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай в тугих лосинах показала самые соблазнительные ракурсы

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай с огромным декольте похвасталась тремя "арбузиками"