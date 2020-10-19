Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай удивила жарким фото, представив новый имидж

Девушка с пышными формами не боится сменить имидж, чтобы показать: она может быть привлекательна в любом весе и в любой форме. Фитнес-модель склонна к полноте, поэтому легко набирает лишний вес. Тем не менее, Лекси по этому поводу не комплексует и с легкостью показывает достоинства в бикини или едва заметном белье.

В этот же раз спортсменке удалось подчеркнуть фигуру платьем бирюзового цвета с глубоким декольте. Лекси показала при этом бюст без белья и впечатлила его размерами. Загорелая кожа звезды и светлые локоны выглядели очень ухожено, что также отметили фанаты в сети.

Отметим, что ей нравится это платье, Лекси решила также похвастаться обновкой в своей коллекции платьев, которые она изредка демонстрирует.

Вот что пишут в сети:

«Красота 😍😘🌹; Красивая дама; Великолепно🔥❤️❤️; Вы получили это, детка. Хм; почему это сладко👌😍😊; хитрая девочка не остановится; Позвольте мне поговорить с вами; Такая красивая 🔥🔥🔥; Люблю твое платье 👗; Абсолютно потрясающий! Полная красотка 🔥; Отлично выглядит Лекси; Вы чертовски невероятны!; Ты всегда выглядишь прекрасно, очень умно и мило ❤️😘 сексуальная малышка; Как всегда, милая королева. 💗».

Мы также писали, что белокурая девушка начала показывать, как она занимается, как подтягивает формы и следит за собой. При этом, чтобы подчеркнуть женственную фигуру, она решила периодически принимать участие в фотосессиях, непохожих на другие. В них Лекси не позирует в белье или купальниках, но подчеркивает достоинства другими нарядами.

Девушка блистает в обольстительных платьях, модных спортивных костюмах и даже примеряет образы офисных бизнес-леди, как в этот раз. В черном брючном костюме и стильной маечке на тонких лямках, Лекси удалось покорить всех:

«Превосходно🖤❤️🖤; Ты всегда выглядишь очень умно и очень сексуально ❤️🤗🥰😘 мило❤️🥰; Абсолютно потрясающе; Чудесная💗💝💯; Да, синий Бэтмен женится на Красной Бэтгёрл; Эти ноги!; Ты выглядишь так потрясающе ❤;Кто-нибудь еще не кричит вам? 💕; Так красиво, как всегда, вау😍😍😍; Выглядит как обычно потрясающе😘 со всех сторон посыпались😍❤️🔥💯».

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