Известная фитнес-модель Лекси Кай показала, как держит себя в тонусе

На кадрах Лекси позирует в желто-черных штанах и топе. Красотка сидела на велосипеде, на котором тренировалась в спортзале. Волосы у Кай были собраны в хвост, а на подбородке можно увидеть защитную маску. Девушку сняли со всех сторон, как она крутит педали, делая больше всего акцент на пятой точке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая", "Детка смотрит", "Утро тебе удивительной потрясающей красоты. Поддерживайте мотивацию. Отправка", "Яссссс, детки, люблю свои леггинсы", "Эти леггинсы кажутся такими потрясающими", "Ты не шутишь", "Это гибкость", "Прекрасная, ты невероятная", "Твои ягодицы - горячая штука", "Почему вы красивее всех девушек, которых я видел", "Этот добытый велосипед сжигает ребенка! Обожаю эти колготки", "Я знал, что ты живешь в Денвере!".

Сообщалось, что популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай удивила жарким фото, представив новый имидж.

спортсменке удалось подчеркнуть фигуру платьем бирюзового цвета с глубоким декольте. Лекси показала при этом бюст без белья и впечатлила его размерами. Загорелая кожа звезды и светлые локоны выглядели очень ухожено, что также отметили фанаты в сети.

Напомним, Лекси Кай с трудом впихнула достоинства в крошечную майку

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