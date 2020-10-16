Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя и рассказала о стандартах

На фото красотка показала себя в леопардовых топе и юбке. Звезда дополнила образ большими сапогами. Лекси стояла у стола и соблазнительно выгнулась, демонстрируя достоинства фигуры. Модель на нескольких фото показала разные ракурсы, радуя фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Держите каблуки, голову и стандарты на высоком уровне", - написала Лекси под фото.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Сапоги до бедра. Дай мне угадать; размер 6 с дополнительным пространством до бедра для кошек, которые никогда не пропускают день ног", "выглядит так красиво", "Классная галерея дорогая", "Дама моей мечты", "Ты выглядишь потрясающе, очень великолепно", "Как всегда очень красиво. Желаю тебе счастливого дня", "Ты выглядишь совершенно потрясающе", "Всегда потрясающая Лекси", "Сексуальный леопардовый наряд абсолютно шикарно выглядит", "Оглушила красотой".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай показала пикантный домашний кадр.

На одном из фото девушка позировала в спортивном белье, белом топе и с яркой улыбкой на лице, ведь во время того, как был сделан снимок, она лежала на полу вместе с домашним питомцем.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай пленила идеальными формами в рваных мини-шортах

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