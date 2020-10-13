Американская фитнес-модель Лекси Кай продемонстрировала аппетитные формы в крохотных шортиках

Звезда появляется в самых откровенных нарядах, ведь с такой отличной фигурой нечего стесняться, сообщает Politeka.net. Так, модель похвасталась на одном из последних фото в Инстаграм своим накаченным телом.

Красотка позировала на кухне возле холодильника в маленьком топике с длинными полупрозрачными рукавами.

Длина наряда позволила рассмотреть упругий прес модели и стройную талию.

Джинсовые дырявые шортики сели выше бедер. Форма округлостей впечатляет, впрочем, как и накаченные ножки.

Обжигающая блондинка закинула волосы набок. Красотка выпятила губки, чтобы те казались еще пухлее. Глаза модели были подчеркнуты подводкой и яркими тенями.

В посте звезда написала, что нашла для себя подходящую компанию, которая поставляет ей полезную еду.

За девять часов пост собрал более 6000 лайков и много комментариев. Пользователи сети по достоинству оценили возраст известной красотки и написали ей много приятного.

"Конфетка", - прокомментировал один из поклонников.

Напомним, Лекси Кай позировала перед камерой в полупрозрачном цветном топике. Длина наряда была небольшой, поэтому можно было рассмотреть упругий живот Лекси.

Модель натянула на талии шортики на резинке, которые отлично выделили ее стройность.

Ранее сообщалось, что Лекси Кай благодаря подкачанным ягодицам даже в спортивной одежде выглядит привлекательно и ярко. В персиковом костюме без принтов она продемонстрировала, как подтянула формы. Поклонники написали комплиментами такой красивой фигуре.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

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