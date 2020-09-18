Американская фитнес-модель Лекси Кай впечатлила роскошными формами "как у Ким"

Фитнес-модель любит показывать, как тренируется в зале и на природе, при этом больше всего девушке нравится восхищать пляжными и спортивными образами. Лекси всегда акцентирует внимание на фигуре, ведь низкорослая блондинка обладательница пышных форм и тоненькой талии.

Девушка старается показать, как она прокачала свое тело и как привела себя в порядок, поэтому она также показывает ягодицы и бюст без лишнего смущения. На одном из фото Кай намерено повернулась к объективу спиной, чтобы подчеркнуть пышные формы «как у Ким» с выгодного ракурса. Бело-розовое бикини удачно дополнило образ спортсменки.

«Что, черт возьми, чем ты питаешься?», «Это так пышно», «без малейшей скромности», «такое поздно скрывать», «Достойна поцелуев💋», «Meravigliosa 😘», «все эти химикаты для съемок 😭», «Абсолютно красивый образ!!!», «Невыразимое тело, сексуально❤️❤️🔥», «Я так тебя люблю ♥ ️💙😘», «Красиво, красиво, красиво».

Ранее мы также писали, что на странице в социальной сети Инстаграм Лекси публикует исключительно тематический материал для привлечения внимания. При этом фитнес-модель не забывает делиться кадрами с рекламных съемок спортивной одежды, чем пополняет «армию» фанатов.

Девушка подчеркивает такими нарядами пышные формы и сразу демонстрирует результат многочасовых и усердных занятий. Однако, в виде исключения, девушка также публикует фото, сделанные в новом стиле. Такие кадры становятся самыми обсуждаемыми, ведь Лекси выглядит очень необычно.

На одних из таких фото Кай примерила белоснежный классический костюм на голое тело и распахнула пиджак, чтоб показать свой бюст без лифчика. Яркий макияж и простая укладка превратили Лекси в деловую бизнес-леди.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

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