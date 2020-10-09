Американская фитнес-модель Лекси Кай показала достоинства с пикантного ракурса

Модель активно показывает в социальной сети Инстаграм, как занимается спортом в любое время и при этом очень счастлива. По словам Лекси, она рада иметь такое телосложение и быть даже слегка пухлой. Девушка считает, что любить себя можно в любом состоянии, а потому не скрывает тело от внимательных фанатов и показывает его во всей красе.

Так, Лекси принимает участие во многих фотосессиях и всегда старается поделиться лучшими кадрами оттуда. К примеру, девушка рекламирует белье известной марки и на фан-аккаунтах сразу появляются промо-фото с ее съемки. В оранжевом белье Кай показала себя в довольно смелых позах, ведь сеточка едва скрывала ее достоинства и сразу подчеркнула упругий бюст.

Одно из фото было бурно оценено поклонниками:

«Ты горишь, тебе так жарко🔥🔥🔥🔥🔥; Просто красиво с шикарной улыбкой 😍; Красиво 🔥; Горячий вид 🔥🔥🔥🔥😻; Veriiiii милый ребенок❤️; Вы хотите быть рядом со знаменитым; Отлично👍Ты такая красивая, будто не одета совсем, как так можно 💲🤑💲🤑; Такая красивая 😘❤️❤; Отличные фотографии, очень красивое тело 🔥🔥🔥; Великолепно 😍; Самый летающий образ, выбивает дух; Продолжай качать сестричек 😊🙌🏽; Высокое обслуживание❤️».

Ранее мы также писали, что Кай не скрывает – ей приятно внимание, но она не хочет, чтобы кто-то брал с нее пример и фанатично тренировался. Лекси уверена, что всего должно быть в меру и надо слушать свой организм, чтобы избавиться от комплексов. Девушка на одном из фото также показала, что может выглядеть и правда необычно. В образе куклы Барби в розовом комбинезоне с цветным принтом девушка была не похожа на себя саму.

«Очень красивый! Красивый наряд; Слишком красота 🔥😍👌», «Люблю, как ты одеваешься; Действительно крутой наряд; Взорви все это, ты уже сломал все кнопки; Идеально 🌸🐇🍭🦄; Супер привлекательная моя милая конфетка; Обожаю это; ВАУ !! Идеальная женщина действительно существует, ты сломала все пределы 🔥🔥🔥», - пишут пользователи.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

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