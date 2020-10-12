Американская фитнес-модель Лекси Кай порадовала поклонников жарким фото в персиковом спортивном костюме

Девушка уже довольно давно занимается спортом, поэтому в ее профиле практически все фото и видео связаны с тренировками или демонстрацией спортивной одежды для них. Модель имеет плотную фигуру, пышные формы и совершенно этого не стесняется, заявляя, что такой формат своего образа ее полностью устраивает, ведь она не может изменить себя полностью и принимает это.

Теперь ЛЕкси с легкостью выставляет напоказ пикантные части тела. Благодаря подкачанным ягодицам даже в спортивном костюме девушка выглядит привлекательно и ярко. В персиковом костюме без принтов Кай продемонстрировала, как подтянула формы. Во время съемки на природе ей удалось поразить многих фанатов:

«Это круто 🙌🏾😎; Просто невозможная; Люблю тебя ❤️; Ах да, обожаю эти снимки, великолепно 💕💕; Супер вкусно; образ просто потрясающий; 😍😘красивая 👏; Пряный вид у этой девочки🔥🔥; Ты можешь поразить каждого в любое время😍😍😍; Вы невероятно красивая девушка 💕💕💕; Замечательно красиво🔥💘🔥; Черт возьми, ты такая горячая богиня 💦💦; Какая забавная съемка, малышка 💗; Я не дам тебе столько роскоши, сколько ты даешь нам».

Ранее мы писали, что Лекси принимает участие во многих фотосессиях и всегда старается поделиться лучшими кадрами оттуда. К примеру, девушка рекламирует белье известной марки и на фан-аккаунтах сразу появляются промо-фото с ее съемки. В оранжевом белье Кай показала себя в довольно смелых позах, ведь сеточка едва скрывала ее достоинства и сразу подчеркнула упругий бюст.

Одно из фото было бурно оценено поклонниками:

"Ты горишь, тебе так жарко🔥🔥🔥🔥🔥; Просто красиво с шикарной улыбкой 😍; Красиво 🔥; Горячий вид 🔥🔥🔥🔥😻; Veriiiii милый ребенок❤️; Вы хотите быть рядом со знаменитым; Отлично👍Ты такая красивая, будто не одета совсем, как так можно 💲🤑💲🤑; Такая красивая 😘❤️❤; Отличные фотографии, очень красивое тело 🔥🔥🔥".

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